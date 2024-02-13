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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 13-02-2024 04:35 م

السفير القطري: أرفع "قبعتي" لنشامى الأردن

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الوكيل الاخباري - أعرب السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني عن اعتزازه بأداء نشامى المنتخب الاردني المشرف والرجولي في نهائي بطولة كأس آسيا التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة والتي شرفها سمو الشيخ تميم بن حمد وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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وقال السفير القطري خلال فعالية رياضية نظمتها السفارة القطرية في عمان اليوم الثلاثاء احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر بحضور شخصيات أردنية وسفراء عرب وأجانب، "ارفع القبعة تحية لنشامى الأردن. مبروك لقطر ومبروك للنشامى وتحية للنشامى على الأداء المشرف والرجولي".

 

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