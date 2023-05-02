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الثلاثاء، 02-05-2023 10:39 م

شرطة غرب اربد تُكرم عمال الوطن بلواء الكورة

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الوكيل الاخباري - نظم فرع الشرطة المجتمعية بمديرية شرطة غرب إربد بالتعاون مع بلديات لواء الكورة اليوم الثلاثاء، حفل تكريم لعمال الوطن رعاه مدير شرطة غرب إربد العقيد رعد الحديدي، تقديراً لجهودهم بمناسبة يوم العمال العالمي.

وقال رئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي في كلمته نيابة عن بلديات الكورة خلال الحفل الذي أقيم في مركز شابات دير أبي سعيد ،"إننا في هذا اليوم نحتفل بأشخاص أخلصوا بعملهم بجهود وتضحيات وإنجازات نفذت على ارض الوطن من شماله لجنوبه وهم عمال الوطن ومداميك الأرض الذين سيبقون فخراً للوطن " .

وأكد عضو المجلس الأمني المحلي في مركز أمن الكورة باسم الربابعة، على الدور الإيجابي والوطني والجهد الذي يبذله عمال الوطن، ويقف الجميع اجلالاً واحتراماً له .

وسلم العقيد الحديدي في ختام الحفل الذي حضره رؤساء بلديات لواء الكورة وممثلو المجتمع المحلي، الجوائز والدروع التقديرية لمستحقيها من عمال الوطن .

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