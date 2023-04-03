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الإثنين، 03-04-2023 11:06 م

سجينة اردنية تلتقي أسرتها لأول مرة منذ 20 عاماً - صور

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الوكيل الاخباري - واصلت مديرية الأمن العام مبادراتها المجتمعية الرمضانية، والتي طالت جوانب إنسانية ترسخ قيم الشهر الفضيل.

واستمرت مراكز الإصلاح في مبادرتها الرمضانية لتمكين النزلاء والنزيلات من تناول طعام الإفطار مع ذويهم والالتقاء بهم، والتي لاقت استحساناً كبيراً وشكلت فرصة للتأكيد على قيمة العائلة في البرامج التأهيلية لمراكز الإصلاح التي تنتهجها مديرية الأمن العام.

وجمعت مأدبة الإفطار في مركزي إصلاح وتأهيل الكرك والطفيلة، النزلاء بذويهم ضمن سلسلة اللقات الرمضانية التي أطلقتها إدارة مراكز الإصلاح منذ بدء الشهر الفضيل. 

وفي مركز إصلاح وتأهيل النساء – الجويدة، استقبلت النزيلات ذويهن في لفتة إنسانية رسمت الابتسامة على وجوه العائلات والنزيلات على حد سواء.

ومكنت إدارة مراكز الإصلاح النزيلات من المشاركة في إعداد طعام الإفطار لذويهن وأفراد عائلاتهن، وحسب اختيار النزيلات لهم، الأمر الذي أضاف طابعاً أسرياً أكبر للقاء الرمضاني.

فيما التقت نزيلة أفراد أسرتها لأول مرة منذ 20 عاماً لظروف عائلية فرقت بينهم، في لفتة إنسانية مؤثرة.

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