شرط لترخيص وتخليص السيارات بالاردن اعتباراً من الشهر القادم

الوكيل الاخباري - كشف مدير مديرية حماية المستهلك معتصم الجالودي، الاثنين، أنه يجري العمل على إنهاء تجهيز المنصة المخصصة لاستقبال طلبات مزودي الكفالات الإلزامية لتطبيقها على السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض "من غير الوكلاء" حتى تتم الموافقة عليها وبدء العمل بها.

اضافة اعلان



وأكّد الجالودي أنه سيتم بدء العمل بقرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى "كفالة إلزامية"، يبدأ العمل بها مطلع تشرين الأول المقبل كما هو مخطط له.



ويسري قرار الكفالة الإلزامية، على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران الماضي.



وأشار الجالودي إلى أن الكفالة الإلزامية ستكون شرطا لإكمال عملية تسجيل وترخيص المركبة والتخليص عليها من دائرة الجمارك، وفي حال رفض إعطاء الكفالة لن يتمكن التجار من التخليص على المركبة وسير المركبة على الطرقات.