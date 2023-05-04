الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: إتلاف 1500 كغم من أسماك يمنع استيرادها إلى المملكة

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا

بيسكوف يتحدث عن رد فعل روسيا على هجوم الكرملين

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

الجغبير: القطاع الصناعي في الأردن الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

الخميس، 04-05-2023 12:58 م

شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

420232717029508938839


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  أكد تجار جملة وموزعي سجائر في الأردن أن إحدى شركات الدخان رفعت أسعار منتجاتها بقيمة تراوحت من 5 إلى 15 قرشاً. اضافة اعلان


وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن الرفع حتى الآن في بعض المحافظات وقد طرأ على سعر البيع لتجار الجملة والتجزئة .

وأشاروا إلى أن الأسعار الجديدة لانواع الدخان الثلاثة والتي تتبع لنفس الشركة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم، موضحين أن شركات اخرى ما زالت تبيع منتجاتها بالسعر القديم دون رفع. 

من جهته قال الناطق باسم ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة لـ " الوكيل الإخباري" أنه لم يطرأ أي رفع على ضرائب السلع ومن بينها الدخان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
99د

الغذاء والدواء: إتلاف 1500 كغم من أسماك يمنع استيرادها إلى المملكة

284d72b8-db2c-4aec-9375-94041f9bc203

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

غ

الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا

344896283_154801064186391_713342522387313812_n

التعامل مع 1349 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

64537efe0c9a2

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

a8db3e40-63e4b778c7866

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

أخبار متعلقة
9999

وفاة السفير المغربي لدى الاردن

7a1d7373-1680701254041080200-2048x1072

إلغاء عطاءين لتزويد مدارس بأنظمة شمسية

1

نقابة الصيادلة: ما يقوم به الاحتلال جريمة نكراء وتصعيد خطير

5

جرش :كريشان يؤكد الدور الحيوي والمهم لعمال الوطن

WhatsApp Image 2023-04-05 at 7.54.00 PM

وزير السياحة والآثار يلتقي سفراء فرنسا وأستراليا والصين

Wadi-Rum-Desert-Jordan

51 % من زوار وسياح الأردن قدموا براً العام الماضي