شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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أكد تجار جملة وموزعي سجائر في الأردن أن إحدى شركات الدخان رفعت أسعار منتجاتها بقيمة تراوحت من 5 إلى 15 قرشاً.وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن الرفع حتى الآن في بعض المحافظات وقد طرأ على سعر البيع لتجار الجملة والتجزئة .وأشاروا إلى أن الأسعار الجديدة لانواع الدخان الثلاثة والتي تتبع لنفس الشركة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم، موضحين أن شركات اخرى ما زالت تبيع منتجاتها بالسعر القديم دون رفع.من جهته قال الناطق باسم ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة لـ " الوكيل الإخباري" أنه لم يطرأ أي رفع على ضرائب السلع ومن بينها الدخان