شركس: 78% من الوفيات في الأردن بسبب الأمراض غير السارية

الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الامراض غير السارية بين الأردنيين، وتمثل 78 بالمئة من الوفيات في المملكة، وتعتبر السبب الرئيس بالوفاة حول العالم.



واضاف الدكتور شركس في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي لجهود مكافحة الامراض غير السارية الذي حدد في الفترة بين 6 إلى 12 أيلول الحالي، أن 63 بالمئة من الوفيات حول العالم تعزى إلى الامراض غير السارية، وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تصل نسبة الوفيات بسببها إلى 86 بالمئة.



وتشمل الأمراض غير السارية (أمراض القلب، والاوعية الدموية، وامراض السرطان، ومرض السكري، وامراض الجهاز التنفسي المزمنة، والامراض النفسية).



وأكد ضرورة الوقاية من الأمراض غير السارية، وذلك من خلال معالجة عوامل الخطورة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وهي (تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، والتعاطي الضار للكحول، وتلوث الهواء).



وبين أن هناك عددا من الطرق الفعالة للحد من تأثير الامراض غير السارية، يمكن ان تؤدي إلى تجنب الوفاة المبكرة ومنع الخسائر الاقتصادية، من خلال مكافحة اسباب تأثير الأمراض السارية على الإنسان، ما يستدعي استجابة سريعة وفعالة لمنهج متعدد القطاعات، ومنها اتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة استهلاك التبغ والكحول، والتخفيف من الخمول البدني، والتقليل من السمنة، والتخفيف من استخدام الملح، وتجنب ارتفاع ضغط الدم والسكري بضبط عوامل الخطورة.

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