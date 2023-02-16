صدور إرادتان ملكيتان بالوريكات وأبو دية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الاردني لدى جمهورية ايطاليا قيس عقلة ابو دية ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الاردنية الهاشمية لدى جمهورية البوسنة والهرسك.



كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين المهندس عبدالرحيم الوريكات مديرا عاما لهيئة تنظيم النقل البري بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ 7 / 2 / 2023.

اضافة اعلان