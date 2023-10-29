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الأحد، 29-10-2023 06:16 م

صدور ارادات ملكية سامية

إرادة ملكية سامية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد كنيعان عطا محمد البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير اعتبارا من تاريخ 29/10/2023.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر من منصبه اعتبارا من تاريخ 29/10/2023.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور عاطف عودة الحجايا عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 29/10/2023.

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