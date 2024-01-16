صدور ارادة ملكية سامية

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الذوات التالية أسماؤهم مدراء تنفيذيين متفرغين في هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك اعتبارا من تاريخ ‎٢٠٢٤/١/١٤‏



وعلى النحو التالي:

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‎1- تعيين عطوفة المهندس مبارك عبد الرحيم فاضل الخلايلة مديرا تنفيذيا لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية بالمجموعة الثانية من الفئة العليا.

‎2- تعيين عطوفة الدكتور بندر كريم أبو تايه مديرا تنفيذيا لإدارة تطوير السياسات والمعايير بالمجموعة الثانية من الفنة العليا.

‎3- ‏ تعيين عطوفة السيد ياسر أحمد محمد النسور مديرا تنفيذيا لإدارة الدعم الفني والاستشاري بالمجموعة الثانية من الفئة العليا .

‎4- تعيين عطوفة السيدة شروق محمد خالد عبد الغني مديرا تنفيذيا لإدارة الرقابة والامتثال بالمجموعة الثانية من الفنة العليا .