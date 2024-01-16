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الحوثيون: استهداف سفينة كانت متوجهة إلى الاحتلال

الثلاثاء، 16-01-2024 08:44 م

صدور ارادة ملكية سامية

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الذوات التالية أسماؤهم مدراء تنفيذيين متفرغين في هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك اعتبارا من تاريخ ‎٢٠٢٤/١/١٤‏

وعلى النحو التالي:

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‎1- تعيين عطوفة المهندس مبارك عبد الرحيم فاضل الخلايلة مديرا تنفيذيا لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية بالمجموعة الثانية من الفئة العليا.
‎2- تعيين عطوفة الدكتور بندر كريم أبو تايه مديرا تنفيذيا لإدارة تطوير السياسات والمعايير بالمجموعة الثانية من الفنة العليا.
‎3- ‏ تعيين عطوفة السيد ياسر أحمد محمد النسور مديرا تنفيذيا لإدارة الدعم الفني والاستشاري بالمجموعة الثانية من الفئة العليا .
‎4- تعيين عطوفة السيدة شروق محمد خالد عبد الغني مديرا تنفيذيا لإدارة الرقابة والامتثال بالمجموعة الثانية من الفنة العليا .

 

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