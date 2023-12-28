تخريج الفوج 14 من طلبة الأكاديمية الملكية لفنون الطهي

الوكيل الاخباري - احتفلت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي في مسرح مجمع الملك الحسين للأعمال، بتخريج أكثر من 100 طالب وطالبة من دفعة 2023 بحضور رئيس مجلس أمناء الأكاديمية ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وجيه عويس، ووزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، والمدير التنفيذي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، ونائب السفيرة السويسرية في الأردن كارولين تيسو، وأهالي الخريجين.



وهنأ عويس في كلمته، الخريجين وذويهم على انجازاتهم، داعيا إياهم لبدء مسيرتهم العملية ليكونوا شباباً فاعلين في تنمية قطاع الضيافة في الأردن.

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