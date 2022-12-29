صدور الارادة الملكية بتعيين د مشهور الرفاعي عضوا بمجلس التعليم العالي

الوكيل الاخباري - صدرت الارادة الملكية بتعيين د . مشهور الرفاعي عضوا في مجلس التعليم العالي وذلك خلفا للدكتور عزمي محافظة الذي تم تعيينه وزيرا للتعليم العالي ووزيرا للتربية والتعليم .



وسبق للدكتور الرفاعي أن شغل موقع عضو ونائب رئيس مجلس التعليم العالي لفترات مختلفة منذ العام 2010 ، إضافة لعمله سابقا نائبا لرئيس جامعة اليرموك وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا .



كما وشغل الدكتور الرفاعي موقع رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لمدة ثماني سنوات تميزت بالعديد من الانجازات ودخول الجامعة في عدد من التصنيفات العالمية والاوروبية .

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