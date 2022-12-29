الجمعة 30-12-2022
الوكيل الاخباري

صدور الارادة الملكية بتعيين د مشهور الرفاعي عضوا بمجلس التعليم العالي

انتهاء معالجة كل الاعتراضات المتعلقة بالمنح والقروض الجامعية البالغة نحو 28 ألف اعتراض

بلدية دير أبي سعيد تمدد دوام مديرية المسقفات

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور جامعة البلقاء التطبيقية

إطلاق مبادرة سفراء التعلم الإلكتروني في جامعة آل البيت

إدارة مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

الامن العام : اصابتان في مشاجرة مسلحة بالعقبة

برامج ماجستير MBA في أعمال الأردنية الأولى والوحيدة عربياً وضمن أفضل 200 عالميا

رئيس الوزراء يوعز بمعالجة المريض موسى بني فواز - وثيقة

تنقلات قضائية في الأردن - اسماء

الخميس، 29-12-2022 11:54 م

صدور الارادة الملكية بتعيين د مشهور الرفاعي عضوا بمجلس التعليم العالي

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الارادة الملكية بتعيين د . مشهور الرفاعي عضوا في مجلس التعليم العالي وذلك خلفا للدكتور عزمي محافظة الذي تم تعيينه وزيرا للتعليم العالي ووزيرا للتربية والتعليم . 

وسبق للدكتور الرفاعي أن شغل موقع عضو ونائب رئيس مجلس التعليم العالي لفترات مختلفة منذ العام 2010  ، إضافة لعمله سابقا نائبا لرئيس جامعة اليرموك وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا . 

كما وشغل الدكتور الرفاعي موقع رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لمدة ثماني سنوات تميزت بالعديد من الانجازات ودخول الجامعة في عدد من التصنيفات العالمية والاوروبية . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

انتهاء معالجة كل الاعتراضات المتعلقة بالمنح والقروض الجامعية البالغة نحو 28 ألف اعتراض

7202210191134484615399

بلدية دير أبي سعيد تمدد دوام مديرية المسقفات

1220222717550193636497

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور جامعة البلقاء التطبيقية

12202227212029624874061

إطلاق مبادرة سفراء التعلم الإلكتروني في جامعة آل البيت

الأمن العام

إدارة مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

12202218115137798341861

الامن العام : اصابتان في مشاجرة مسلحة بالعقبة

أخبار متعلقة
إرادة ملكية

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب