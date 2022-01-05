صدور نظام معدل لنظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية

الوكيل الإخباري - صدر، اليوم الاربعاء، النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية.

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وبيّن النظام الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" إلغاء عبارة رئيس هيئة الاستثمار الواردة ضمن المجموعة الاولى من الفئة العليا الواردة فيها واضافة عبارة امين عام رئاسة الوزراء وعبارة مدير عام مكتب رئيس الوزراء.

وبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وتاليا النظام المعدل عبر الرابط التالي: هنا