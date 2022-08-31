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الأربعاء، 31-08-2022 03:21 م

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية غداً

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد مصدر مطلع ، إن موعد صرف دعم المحروقات عن شهري تموز وآب لمنتفعي الصندوق سيكون يوم غد الخميس مع الدفعات الشهرية للمنتفعين.

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وسيكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 16 دينارا، والمكونة من 3 إلى 4 أفراد 22 دينارا، والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 28 دينارا عن شهري تموز وآب.


وكانت الحكومة خصصت (16) مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددها قرابة (216) ألف أُسرة لمواجهة ارتفاع اسعار المحروقات ، حيث سيتم صرف الدعم للفئات المستحقَّة لمدة ستة شهور حتى نهاية العام الحالي 2022.


ويأتي تخصيص الدعم للحد من تأثّر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النفط عالمياً على أسعار المشتقات النفطية محلياً.

 




 

 


 

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