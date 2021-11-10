صرف رواتب موظفي البريد اليوم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير عام شركة البريد الاردني الدكتور خالد اللحام في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" تحويل رواتب موظفي البريد الى البنوك اليوم الاربعاء .

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واوضح اللحام ان جائحة كورونا اثرت على الايرادات المالية لشركة البريد الاردني المملوكة للحكومة ، ما ادى الى تأخر صرف الرواتب خلال الشهور الماضية ، مشيراً في الوقت ذاته ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ساعدت بتأمين رواتب موظفي البريد عن شهري 10 و 11 .



وقال اللحام ان البريد بصدد تقديم مقترح للحكومة لدعم الشركة بنفقات التشغيل والرواتب الى حين تحسن مدخولاتها المالية الشهرية بما يضمن صرف رواتب الموظفين دون تأخير .



وكان عدد كبير من موظفي شركة البريد الاردني اشتكوا من عدم تسلم رواتب الشهر الماضي حتى الان، مشيرين الى انهم يعانون من تأخر صرف الرواتب منذ اكثر من 4 شهور .