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السبت، 18-12-2021 10:52 ص

صرف 2 مليون دينار على 3 آلاف نظام طاقة متجددة في 2021

خلايا شمسية في أحد مشاريع الطاقة المتجددة - (الغد)


الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة إنه خلال 2020-2021 تم تركيب 3 آلاف نظام طاقة متجددة مدعوم في مختلف محافظات الأردن.

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وأكد حمزة لـ " الوكيل الإخباري" أن الموازنة التي أعدّت لعام 2020-2021 بلغت 2 مليون دينار.


وأشار إلى أن هناك دراسات ومشاورات لتجديد برنامج الصندوق لعام 2022، متوقعاً أن يكون بذات قيمة وشروط الدعم السابقة.


وأكد حمزة أن الطب على انظمة الطاقة عالٍ جداً، موضحاً أن هناك تركيز على القطاع المنزلي و دعم ترشيد الاستهلاك.


يذكر ان الحكومة أدرجت توسيع معدلات الاستفادة من أنظمة الطاقة المتجددة في استراتيجية الطاقة 2020-2030. 

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