صُلح عمّان تواصل الاستماع لشهود في قضية مستشفى السلط

الوكيل الاخباري- تواصل محكمة صلح جزاء عمان، خلال جلسة عقدتها الخميس، الاستماع لشهود النيابية في قضية انقطاع الأكسجين عن مرضى في مستشفى السلط الحكومي، متسببة بوفاة 7 أردنيين.



ويبلغ عدد الشهود في القضية أكثر من 45 شاهدا.



وتعود أحداث قضية مستشفى السَّلط الحكومي إلى 13 آذار الماضي، توفي فيها 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأكسجين عنهم، وهم على أسرَّة الشِّفاء، وتحركت النِّيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدَّعين عامين في محكمة صلح جزاء السَّلط.



ويحاكم في القضية المنظورة أمام المحكمة، 13 متهمًا أوقفتهم النيابة العامة وأخلت سبيلهم المحكمة بعد أن أتموا المدَّة القانونية للتوقيف والبالغة 30 يوما.

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وأقيل على إثر هذه القضية وزير الصحة في حينه، ونُقلت القضية إلى محكمة صُلح جزاء عمّان وبدأت عقد جلساتها أسبوعيا وبمعدل جلستين في الأسبوع.