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السبت، 13-04-2024 11:39 ص

صناعة وتجارة الكرك تضبط 15 مخالفة أثناء العيد

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الوكيل الإخباري - ضبطت مديرية الصناعة والتجارة في الكرك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على الأسواق خلال أيام عيد الفطر، 15 مخالفة لعدم الالتزام بالأسعار المعلنة، وتعاملت مع 12 شكوى.

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وتأتي هذه الجولات الرقابية بهدف مراقبة سلامة وأسعار السلع التموينية والأساسية وضمان عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة فيها.


وقال مدير المديرية محمد الصعوب إنه تم التركيز خلال عطلة عيد الفطر على القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للمستهلكين، كالمخابز ومحال الحلويات والسكاكر والمطاعم ومحطات المحروقات، والألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية والملاحم، مؤكدا أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون الصناعة والتجارة.

 




 

 


 

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