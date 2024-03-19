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الثلاثاء، 19-03-2024 11:26 ص

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 138.5 مليون م3

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الثلاثاء إلى ما نسبته 70,5% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

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وأضافت الوزارة أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 85,5% وأن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 2,5 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 138,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 48% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

 

وأشارت إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في منطقة القصر/ الكرك خلال 24 ساعة بلغت 46 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.

 




 

 


 

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