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السبت، 16-03-2024 06:13 م

الجهات الرقابية تكثف جولاتها على الأسواق بالكرك

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الوكيل الإخباري - تواصل الجهات الرقابية في محافظة الكرك، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في المحافظة، وسط حركة شراء متوسطة من المواطنين.

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وأكد محافظ الكرك فراس أبو الغنم، انه طلب من المؤسسات والجهات الرقابية وضع خطط لعملها خلال شهر رمضان المبارك تتضمن عدة محاور منها تنفيذ لجان السلامة العامة وجولات رقابية مكثفة لمراقبة الأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها، وضمان توفر السلع وجودتها.


من جهته، قال مدير الصناعة والتجارة في المحافظة محمد الصعوب، إن فرق المديرية نفذت منذ بداية الشهر الفضيل 9 جولات رقابية لم ترصد خلالها أي مخالفة تذكر من أصحاب المحال التجارية.


وأضاف أن المديرية أعدت برنامجا لتنفيذ حملات رقابية تستمر ساعات متأخرة من الليل لضبط الأسواق ومراقبة المواد الغذائية ومدى توفرها والالتزام بإعلان الأسعار.


بدوره، قال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة إن القسم الصحي في البلدية نفذ منذ بداية الشهر الفضيل 15 جولة رقابية على فترتين مسائية وصباحية تخللها تحرير 25 مخالفة.


وأضاف أن المخالفات تضمنت عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية ومكشوفة، وإعاقة بسطات لحركة المرور، وانتهاء شهادات صحية لمحلات دواجن ومخابز.

 

وكان مواطنون طالبوا بتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية، مشيرين إلى تذبذب أسعار بعض السلع والمواد التموينية.


وقال المواطن هشام الجعافرة، إن الأسواق في المحافظة تشهد إقبالا متوسطا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الرمضانية، داعيا إلى تكثيف الجولات الرقابية لضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.


بدورها، أعربت المواطنة سماح المحادين عن أملها باستمرار عروض "المولات" التشجيعية لكونها ساهمت في تنشيط الحركة الشرائية للمواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود.


 




 

 


 

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