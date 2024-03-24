الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

تفقَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة في منطقتيّ عين غزال وطارق.وأكَّد رئيس الوزراء خلال زيارته للمؤسَّستين ضرورة الاستمرار في توفير مخزون آمن من السِّلع والمواد التموينيَّة والأساسيَّة للمواطنين بأسعار عادلة، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك الذي يتزايد فيه الطَّلب على هذه السِّلع والمواد.وجدَّد الخصاونة في هذا الصَّدد التأكيد على أنَّ مخزون المملكة الاستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد زمنيَّة طويلة، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتأمين هذا المخزون، وضمان استمرار سير حركة شحن البضائع والسِّلع بوتيرة منتظمة.وأشار رئيس الوزراء إلى قرار مجلس الوزراء بدعم المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بمبلغ 3 ملايين دينار؛ لاحتواء الآثار التضخُّميَّة وتمكينها من تثبيت أسعار السِّلع الأساسيَّة فيها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.وأشاد بالتزام المؤسَّستين بقرار تثبيت الأسعار وبالإجراءات التي اتَّخذتها خلال توفير السِّلع والمواد التَّموينيَّة والاستهلاكية للمواطنين في مختلف أسواقها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.وجال رئيس الوزراء في مرافق المؤسَّستين، وتبادل الحديث مع المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم بشان توفُّر السِّلع وأسعارها، كما هنأهم بمناسبة شهر رمضان المُبارك وقُرب حلول عيد الفطر السَّعيد.واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة التي رافقه خلالها وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي إلى إيجاز من مدير عام المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة سلمان القضاة ومدير المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة العقيد محمد الحديد أكَّدا خلالها توفُّر جميع السِّلع بكميَّات كافية وأصناف متعدِّدة وبأسعار مناسبة ومنافِسة في جميع فروع المؤسَّستين المنتشرة في المملكة.