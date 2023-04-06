صناعة وتجارة المفرق تخالف 3 محال لبيع الدواجن

الوكيل الاخباري - خالفت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة المفرق اليوم الخميس 3 محال لبيع الدواجن وفقا للقائم بأعمال مدير المديرية كمال أبو عاشور .



وقال أبو عاشور أن المخالفات تنوعت ما بين مخالفة أحد المحال لعدم الالتزام بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة ومخالفتين لعدم إعلان الأسعار بشكل واضح للمستهلكين .



وبين أبو عاشور لوكالة الأنباء الأردنية" بترا" أن مجموع المخالفات التي حررتها المديرية بحق المحال المخالفة منذ بداية شهر رمضان المبارك بلغت 19 مخالفة توزعت على 5 مخالفات عدم الالتزام بالسقف السعري للدواجن و6 مخالفات عدم إعلان أسعار على الدواجن ومخالفتين عدم إعلان الأسعار على الملاحم إضافة إلى 6 مخالفات متنوعة على محلات الخضار والسوبر ماركت والبقالات .

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