صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الوكيل الاخباري - أكد مستثمرون صناعيون في إربد أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يعالج العديد من الثغرات التي تقف عائقا بوجه تشجيع البيئة الاستثمارية، ما يؤمل منه الدفع قدما بجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتطوير الاستثمارات القائمة.



ودعوا خلال اجتماع دعت إليه جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية اليوم الأربعاء، إلى تجويد بعض نصوص مشروع القانون قبل أن يستكمل قنواته الدستورية ويدخل حيز التنفيذ.

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