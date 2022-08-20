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السبت، 20-08-2022 05:34 م

تنويه أمني لمرتادي طريق اربد / عمان - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت الدوريات الخارجية، ظهر السبت، مع عوائق من الحجارة الكبيرة على طريق اربد/عمان جراء أعمال زراعية أعلى الطريق المذكور.

وقالت الادارة انه قد وردها بلاغ بوجود إنهيار وتساقط حجارة من الحجم الكبير على الشارع العام بعد محطة سيل جرش الأمنية باتجاه عمان.

وبعد الكشف على الموقع تبين بوجود آلية انشائية (جرافه) تقوم بفتح طريق زراعية أعلى الجبل مما أدى الى سقوط بعض الحجارة وشكلت اعاقة لمسرب من الطريق  .

وتم إزالة العوائق والتحفظ على العاملين بالموقع ومنعهم من إتمام العمل لحين تحقيق شروط السلامة العامة ومنعاً لحدوث اي طارىء جراء الاعمال الإنشائية التي قد تؤثر على مستخدمي الطريق .

من الجدير بالذكر بأنه ولدى التدقيق على سائق المركبة الانشائية تبين بأنه ( غير حاصل رخصة قيادة انشائية ) وجرى تسليمه للمركز الامني .

وأهابت بالمواطنين الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء قيامهم بأي عمل قريب من الطرق العامة التي يسلكها مستخدمي الطرق حفاظاً على السلامة العامة .

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