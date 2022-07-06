صندوق المعونة يوضح أسباب تأخر استلام أسر للدعم النقدي عن شهر حزيران

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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بدأ صندوق المعونة الوطنية ، الاحد الماضي بصرف الدعم النقدي الموحد عن شهر حزيران.وقال الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" ان الصندوق قام بتحويل مخصصات البرنامج عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية ل 120 ألف أسرة، موضحا أن سبب عدم استلام البعض للدعم النقدي وجود خلل في الأمور الفنية.وبين أن سبب عدم حصول بعض المنتفعين على الدعم المالي يعود لإدخال كلمة المرور بشكل خاطئ أو وجود خلل في المحفظة الالكترونية.وطمأن الصوالحة المواطنين المستفيدين من البرنامج أن الجميع سيستلم مستحقاته، خلال الساعات القادمة.وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكاوى من مواطنين بعدم حصولهم على الدعم النقدي عن شهر حزيران.