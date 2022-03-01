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الثلاثاء، 01-03-2022 11:12 ص

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق الدورة التاسعة من مشروع الموهبة

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الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء، الدورة التاسعة من مشروع الموهبة بخدمة المجتمع ضمن جهوده المتواصلة لدعم البرامج التي تهدف الى زيادة الإنتاجية الوطنية وتوفير وسائل الدعم لتطوير الأفكار والمشروعات.

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ويسعى المشروع الى توفير الدعم المالي والفني اللازم للأفكار والمشروعات والبرامج التي تتيح للشباب الفرصة للتعبير عن أنفسهم ومجتمعاتهم ونشر الوعي الثقافي بينهم، إضافة الى انتاج اعمال ابداعية متنوعة وتعزيز البيئة الثقافية والفنية في المحافظات.


ويستهدف المشروع مؤسسات المجتمع المدني والأفراد/المجموعات الشبابية ممن لديهم مواهب فنية أو فكرة مشروع ثقافي، بالتقدم للحصول على دعم شريطة استيفاء الشروط والمعايير المقررة من خلال https://join.kafd.jo في الفترة ما بين الأول من آذار وحتى الأول من نيسان المقبل.


وسيقدم الصندوق دعما مالياً لا تزيد قيمته عن 5 الاف دينار للمبدعين من الأفراد والمجموعات الشبابية، ودعماً مالياً تتراوح قيمته من (5 ـ 20 ) ألف دينار لمؤسسات المجتمع المدني.


وستتولى لجنة فنية مختصة محايدة تضم عددا من الخبراء عملية تقييم ومراجعة الطلبات المقدمة.


من جهته، قال احد الحاصلين على دعم من مشروع الموهبة بخدمة المجتمع في دورته الماضية 2021 نذير خوالدة ان التمويل الذي حصل عليه مكنه من شراء الاجهزة اللازمة لتنفيذ مشروع "مشوار مع فضة" الذي يقوم على انتاج فيديوهات شيقة وممتعة وعفوية من الريف والمدينة والبادية تستضيف بها الدمية الشهيرة "مدام فضة" سيدات أردنيات نجحن بمشاريعهن التنموية، مع ربط ذلك بتطور أدوات تمكين المرأة الأردنية منذ التأسيس وحتى المئوية.


ودعا من لديه فكرة مشروع أو حتى مشروع قائم ويسعى الى تطويره وايصاله الى الفئة التي يرغب باستهدافها ان يتقدم بطلب للحصول على منحة من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع، مؤكدا انها تجربة فريدة لكل فئات المجتمع.
يذكر أن مشروع الموهبة في خدمة المجتمع أطلق عام 2014 ، وقدم الدعم لـ 46 مشروعا، ووفر من خلالها 1911 فرصة مباشرة وغير مباشرة.



 




 

 


 

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