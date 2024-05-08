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الأربعاء، 08-05-2024 11:24 ص

صاحب العينين الحمراوين.. شاهد لحظة رصد مصور لطائر نادر في الأردن

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الوكيل الإخباري- عند مشاهدته من بعيد، قد تظن أن هذا الطائر تابع لفصيلة الصقريات، حيث يتميز أيضًا بمخالب حادة، ومناقير منحنية ومعكوفة. ولكن ستُفاجأ حتمًا عند الاقتراب من صاحب العينين الحمراوين، ما يدفع الكثير من الأشخاص لمنحه لقب "الطائر الشيطان".

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يتمتع "حدأة سوداء الجناح"، وهو طائر جارح ينتمي إلى الفصيلة البازية، بجمال من نوع خاص، ولا مثيل له.


ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى لون عينيه الصارخ.


وكان المصور الأردني، حسن حازم الريماوي، محظوظًا بما فيه الكفاية لرصده عن قرب بعدسة كاميرته.


وقال في مقابلة مع موقع "سي ان ان" بالعربية: "يُعتبر من بين أجمل الطيور الجارحة التي شهدتها في حياتي".


ووثّق الريماوي هذه المشاهد المثيرة للإعجاب بمحضّ الصدفة في مناطق الأغوار الوسطى بالأردن. لكنه واجه تحديات عديدة أبرها التخفي ودقة تحديد موقع هذا النوع من الطيور.


وأوضح المصور الأردني أنه يتواجد في المساحات الواسعة وشبه الصحراوية، ولا يمكن تخمين المكان الذي سيقف فيه لتناول فريسته.


ويتمتع "حدأة سوداء الجناح" بأسلوب طيران متنوع، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني "ebird".


ويحوم بدوره مثل صقر "العوسق"، كما يُحلّق مثل فصيلة طيور "المُرْزَة"، التي تتميز بضربات أجنحتها المرتفعة.


وحازت المشاهد -ادناه- على إعجاب العديد من متابعي المصور الأردني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

كما تفاجأ كثيرون بوجود هذا النوع من الطيور في الأردن تحديدًا.


وأكد الريماوي، وهو يُمارس التصوير الفوتوغرافي منذ 10 سنوات، على ضرورة حماية الطائر من الصيد الجائر لأهميته في تحقيق التوازن البيئي، موضحًا أن انتشار "حدأة سوداء الجناح" في الأراضي والحقول الزراعية، على سبيل المثال، أمرًا أساسيًا، حيث يتغذى على القوارض والفئران المنتشرة.


وبدأ الريماوي في رصد الطيور والحياة البرّية منذ 3 سنوات تقريبًا. ومنذ ذلك الحين، يأمل في زيارة مختلف الدول العربية، ونقل جمال طبيعتها البرّية للعالم أجمع.

 





 




 

 


 

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