ضبط أكثر من 1400 اعتداء على خطوط المياه في محافظات الشمال

الوكيل الإخباري - وصلت عدد حالات ضبط الاعتداءات على خطوط المياه في محافظات الشمال حتى نهاية شهر أيلول الماضي أكثر من 1400 ضبط.

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وقال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك معتز عبيدات لـ " الوكيل الإخباري " إن أغلب حالات الضبط التي تمت كانت على اعتداءات وسرقات مياه من خطوط النقل الرئيسية والفرعية.



وبيّن أن الشركة تقوم بتقدير كمية المياه المسروقة وتُلزم المعتدي بالدفع، وإذا رفض تحول القضية للقضاء .



وأشار عبيدات إلى ان عمليات الضبط تتم من خلال فرق في كل المديريات وبشكل عشوائي.