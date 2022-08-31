الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

بحث التعاون العلمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومحمد السادس المغربية

الأربعاء، 31-08-2022 11:00 ص

ضبط اعتداءات على المياه في جرش واربد

303416196_1148912065837285_6020737110602773411_n


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر الأحواض الجوفية بالتعاون مع شركة مياه اليرموك وإدارة مياه اربد وجرش و بالتنسيق مع المنسق الأمني نسقت حملة ترافقها قوات أمنية من تشكيلات الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ضبطت خلالها حفر بئر مخالف في جرش من خلال حفارة كهربائية واعتداءات على خطوط المياه في جرش تسحب المياه بطريقة مخالفة غير مشروعة لتعبئة صهاريج وبيعها للمواطنين.

اضافة اعلان


وبالتفاصيل بينت أنه وبناء على المتابعة و المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية  اسفرت عن ضبط البئر والحفارة وتم فصل الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات بالخصوص ليتم احالتها للقضاء.


واشادت الوزارة/ سلطة المياه وأجهزتها بالتعاون والإسناد الكبير من لدن مديرية الأمن العام وتشكيلاتها لإنفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202230181539101673923

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

82022615318207594609

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

820222185225191648129

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

w

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

wwww

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

8202230174122631678134

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

أخبار متعلقة
82022292710965889735

اختتام فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ36

4

أمسية شعرية في مادبا

820223225017635498494

إربد : ندوة ثقافية حول معركة الكرامة في بيت عرار الثقافي

1659786760085

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في عدد من المخيمات

FZd-VrYXoAAvTMl

الخصاونة يرعى فعاليات إيدون الثقافية

297881401_1133022270759598_8153157092377535998_n

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في إربد لتعبئة صهاريج مخالفة - صور