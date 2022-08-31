ضبط اعتداءات على المياه في جرش واربد

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر الأحواض الجوفية بالتعاون مع شركة مياه اليرموك وإدارة مياه اربد وجرش و بالتنسيق مع المنسق الأمني نسقت حملة ترافقها قوات أمنية من تشكيلات الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ضبطت خلالها حفر بئر مخالف في جرش من خلال حفارة كهربائية واعتداءات على خطوط المياه في جرش تسحب المياه بطريقة مخالفة غير مشروعة لتعبئة صهاريج وبيعها للمواطنين.

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وبالتفاصيل بينت أنه وبناء على المتابعة و المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية اسفرت عن ضبط البئر والحفارة وتم فصل الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات بالخصوص ليتم احالتها للقضاء.



واشادت الوزارة/ سلطة المياه وأجهزتها بالتعاون والإسناد الكبير من لدن مديرية الأمن العام وتشكيلاتها لإنفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين .





