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الخميس، 19-01-2023 02:04 م

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية العاملة في وحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع محافظ الزرقاء والمنسق الأمني للوزارة ووحدة الرقابة والجودة في شركة مياه الأردن (مياهنا) وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداءات كبيرة على الخطوط الناقلة الرئيسية من قبل أصحاب مزارع في محافظة الزرقاء/ منطقة الهاشمية، نظمت حملة امنية اليوم الخميس أسفرت عن ضبط اعتداءات على الخطوط الناقلة الرئيسية.اضافة اعلان


وأضافت أنه تم فصل الخطوط ومعالجة الاعتداءات في مواقع مختلفة، وتمثلت باعتداء على خط خو الهاشمية يغذي مزرعة خاصة بمساحة ٤.٥ دونم حيث تم فصل الاعتداء وطم الخط حسب الأصول.

وكذلك تم ضبط اعتداء من قبل مجهولين على الخط الناقل قرب سور مصنع الحديد وتم معالجة الامر وإيقاف الاعتداء.

وثمنت وزارة المياه والري جهود محافظ الزرقاء ومرتبات الأمن العام في محافظة الزرقاء على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشآتها.

وأكدت مواصلة حملاتها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والامنية خاصة والأمن العام لرصد وإزالة أي اعتداءات داعية جميع المواطنين في جميع المناطق إلى الابلاغ عن والابلاغ عن أي شبهة او اعتداءات على مركز الشكاوى الموحد 117116.

 




 

 


 

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