ضبط اعتداءين على المياه في السلط والكرك

الوكيل الاخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءين على الخطوط الرئيسية، في محافظتي البلقاء والكرك، ضمن جهودها لإحكام السيطرة على مصادر المياه، في مختلف مناطق المملكة، من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية، بالتنسيق مع المنسق الأمني ومديرية الأمن العام، حيث تبين أنها تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه؛ لتزويد مزارع وبرك وتعبئة صهاريج بطريقة مخالفة.



وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنها ضبطت اعتداءين على خطوط رئيسية للمياه في السلط، خصص لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج وبرك زراعية، حيث جرت إزالتها، كما ضبطت اعتداء آخر على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة في محافظة الكرك؛ لتزويد بئر كبير لسقاية مزارع وأغنام بطريقة مخالفة، حيث جرى إزالة الاعتداء، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعتين.

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