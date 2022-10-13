ضبط تاجر مخدرات بحوزته 600 ألف حبة مخدرة و510 كفوف من الحشيش

الوكيل الإخباري - ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجر مخدرات، فيما ضبطت كميات ضخمة من مادة الحشيش والحبوب المخدرة بحوزته. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية خاصة من مكافحة المخدرات وشرطة البادية الملكية داهموا أمس الأربعاء، منزل أحد تجار المواد المخدرة في البادية الشمالية، وألقت القبض عليه وضبطت كميات ضخمة من المواد المخدرة بحوزته.



وأكّد أن المداهمة جاءت بعد متابعة فريق تحقيقي لمعلومات وردت حول قيام ذلك الشخص بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزله، والتأكد منها ومن ارتباطه بعصابات دولية لتهريب المواد المخدرة .



وأشار إلى أنه تم وفور التأكد من المعلومات مداهمة المنزل وإلقاء القبض على تاجر ومهرب المخدرات وبتفتيش المنزل عُثر داخله على 600 ألف حبة مخدرة و510 كفوف من مادة الحشيش وبوشر التحقيق معه.