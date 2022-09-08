ضبط سائق باص على الصحراوي تحت تأثير الكحول

الوكيل الاخباري - ضبطت مرتبات الدوريات الخارجية، مساء أمس الأربعاء، سائق باص عمومي كان "تحت تأثير المشروبات الكحولية" على الطريق الصحراوي.

اضافة اعلان



وقالت الدوريات الخارجية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، " ورد بلاغ بوجود سائق باص عمومي على الطريق الصحراوي يقود مركبته / تحت تأثير المشروبات الكحولية".



وأضافت، أنه تم ضبطه من قبل مرتبات الدوريات الخارجية، وتأمين ركاب الباص 21 وتسليم السائق والمركبة إلى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.



وأكدت الدوريات الخارجية على المبادرة بالإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة قد تهدد سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

