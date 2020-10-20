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الثلاثاء، 20-10-2020 03:14 م

بالتعاون مع مديرية الامن العام

ضبط متسول مطلوب بجريمة قتل وآخر يمتلك مركبات حديثة

متسو
توضيحية


الوكيل الإخباري -ضبطت فرق وكـــوادر مكافحة التسوّل، في وزارة التنمية الاجتماعية ، بالتعاون مع مديرية الامن العام، وأمانة عمان الكبرى امس الإثنين، حدثا متسولا من مواليد العام 2006 ، تبين انه مطلوب على خلفية جريمة قتل لدى مديرية شرطة محافظة جرش.

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وقال مدير وحدة مكافحة التسول في الوزارة، ماهر الكلوب، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ان الحدث ولدى التدقيق الامني عليه ، تبيّن انه مطلوب في جريمة قتل يشتبه بارتكابها في شهر اب من العــام الحالي حيث جرى توديعه اصوليا الى مديرية شرطة محافظة جرش.


وفي السياق اشار الكلوب انه تم ضبط متسول اخر من مواليد 1983 يمتلك اربع مركبات حديثة.


واوضح الكلوب انه تمّ اجراء اللازم وتوديــع المتسول الى الجهــات المختصة لاجراء المقتضى القانوني.

 

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