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أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

الأربعاء، 04-08-2021 11:11 ص

ضبط مسخري تسول ومتسولة مطلوبة لأمن الدولة

ضبط
توضيحية


الوكيل الإخباري - ضبطت فرق مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في احد محافظات الشمال عددا من الاشخاص يعملون على تسخير الفتيات لغايات التسول حيث جرى ضبطهم حسب الاصول وفقا لاحكام القانون.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها، وصل " الوكيل الإخباري" اليوم انه ولدى التدقيق على الاشخاص المضبوطين تبين ان احدهم من ذوي القيود الجرمية وبحقه 103 قيود جرمية من بينها الترويج والاتجار بالمخدرات ويقع تحت الاقامة الجبرية، اضافة الى ضبط متسولة تبين انها مطلوبة لمحكمة امن الدولة فيما تم ضبط مع الثالث مواد مخدرة .

وتهيب وزارة التنمية الاجتماعية بالمواطنين عدم التعامل مع هذه الفئات (المتسولين) او منحهم او التعاطف معهم وتوجيه الانفاق في وجوه الخير من خلال الصناديق المرخصة.

ودعت الوزارة الى محاربة هذه الافة بالتشارك مع المواطنين ، مشيرة الى مسعاها ايجاد الوسائل القانونية والاجرائية للحد من التسول.

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