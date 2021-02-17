ضبط 10 مصابين بكورونا مخالفين للعزل المنزلي

الوكيل الإخباري - ضبطت الجهات المعنية 10 مصابين بفيروس كورونا غير ملتزمين بالحجر المنزلي مخالفين لأوامر الدفاع، حسب محافظي: عمّان، إربد، الزرقاء، جرش، والعقبة.

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وقال المحافظون، الأربعاء، إنّه تم تحويل مخالفي الحجر المنزلي إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر.



وأضافوا، أن الإجراء يأتي تنفيذا لأوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبه، واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام ووزارة الصحة.

وتابعوا، أن لجان الكشف والبحث وفرق التفتيش المشكلة من قبل الحكام الإداريين تابعوا المحجور عليهم منزليا، حيث ستتم متابعة الإجراءات القضائية بشأن المخالفين بعد استكمال مدة الحجر تنفيذا لأمر الدفاع رقم "8" لسنة 2020.



وحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط 5 أشخاص في العقبة، شخص في العاصمة عمّان، شخصين في إربد، شخص في جرش، وشخص في الزرقاء.

ووفقا لمحافظ العقبة محمد الرفايعة، بلغ عدد المصابين المحجور عليهم تحت العزل المنزلي في محافظة العقبة، 330 مصابا.



وقال الرفايعة، اليوم، إنّه تم تشكيل لجان مختصة في مركز المحافظة والوحدات الإدارية، بمشاركة مندوبين عن الصحة والأجهزة الأمنية برئاسة الحكام الإداريين، مهمتها الكشف العشوائي على المحجور عليهم منزليا بشكل يومي.



وأضاف، أنه سيتم تحويل أي شخص مصاب وغير ملتزم بالعزل المنزلي، إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر على نفقته الخاصة، مؤكدا أنه ستتم إحالته بعد انتهاء فترة الحجر إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه، ثم يحال بعدها للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء الإداري اللازم بحقه.



وبين، أنه سيتم نشر أسماء المخالفين للعزل المنزلي الذين تم ضبطهم في وسائل الإعلام المختلفة.



"لجان الرقابة والتفتيش تحرر مخالفات بحق المنشآت والأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وتنفذ جولات تفتيشية مفاجئة ويومية على الأسواق العامة والمولات والمرافق العامة وأماكن التنزه للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة"، حسب الرفايعة.



وأشار الرفايعة، إلى أنه تم ضبط وإغلاق 5 مقاهٍ تقدم الأرجيلة في المحافظة، خلافا لأوامر الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أصحابها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تولي أهمية قصوى بزيادة الرقابة على المقاهي كونها تشكل خطورة كبيرة في نشر الفيروس بين مرتاديها.



وأكّد، أن الأجهزة الأمنية تعمل على الرصد المسبق لمواقع إقامة الحفلات أو المناسبات العامة أو التجمعات، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حال زيادة أعداد المشاركين فيها عن 20 شخصا، وتأكيد تطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة لمواجهة وباء كورونا .



ودعا الرفايعة، إلى ضرورة التسجيل على المنصة الخاصة بتلقي المطعوم الخاص بفيروس كورونا بهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

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