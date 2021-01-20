الأربعاء 20-01-2021
الوكيل الاخباري

ترامب يغادر البيت الابيض

انهيار شارع في السلط

إعادة فتح أبواب زيارة النزلاء أيام الجمعة

التربية تنشر دليل العودة إلى المدارس

تحويل سؤال للحكومة حول تعيين مدير مشروعات الشراكة إلى استجواب

وزارة الصحة تُعلن ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا من السلالة الجديدة

حادث سير على طريق المفرق الزرقاء - صور

الأمن العام: الطرق في المملكة سالكة وندعو للحذر وتوخي أقصى درجات الحيطة

5 إصابات بحادث تصادم باتجاه عمان - صور

شاهد بالفيديو - ثلوج متراكمة جنوب المملكة

الأربعاء، 20-01-2021 12:25 م

معان: 500 شخص تلقوا مطعوم كورونا منذ بدء الحملة

تعبيرية


الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش؛ إن نحو 500 مراجع من سكان محافظة معان ومن كلا الجنسين؛ تلقوا المطعوم المضاد لفيروس كورونا، منذ بدء حملة التطعيم نهاية الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان

وأضاف الدكتور أبو درويش لـ (بترا) اليوم الأربعاء، أن مركز صحي معان الشامل والمعتمد كمركز رئيس لتقديم المطعوم المضاد لفيروس كورونا؛ يشهد إقبالا كبيرا من قبل المراجعين الذين حجزوا أدوارهم عبر منصة التطعيم، وأنه تم افتتاح غرفة إضافية لاستيعاب أعداد المراجعين من الراغبين في تلقي المطعوم.


ودعا المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل على منصة تطعيم كوفيد 19، وحجز الأدوار من أجل تلقي المطعوم، حماية لصحتهم وصحة أفراد أسرهم والمحيطين بهم، مبينا أن المطعوم يقدم على جرعتين بفارق 21 يوما بين الجرعة الأولى والثانية.


-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى ديوان الخدمة المدنية (ارشيفية)

الحكومة تنفي التوجه لدمج ديوان الخدمة بإدارة التطوير المؤسسي

1611148432834

انهيار شارع في السلط

ارشيفية

إعادة فتح أبواب زيارة النزلاء أيام الجمعة

ديوان الخدمة

ديوان الخدمة يبحث مسودة الإطار المرجعي للكفايات الوظيفية للصيدلة

تعبيرية

توزيع 200 كوبون على أسر عفيفة في عجلون

التربية

التربية تنشر دليل العودة إلى المدارس

أخبار متعلقة
ولي العهد

شاهد بالفيديو - ولي العهد يتفقد أحد مراكز التطعيم ضد كورونا

03b9e0f9-dbc1-47b9-9a1c-8f1d25490173

توضيحات هامة من وزارة الصحة حول مراحل اخذ لقاح كورونا بالتفصيل

11

تطورات جديدة هامة في التعامل مع فيروس كورونا في المملكة

12202024125757234416390

الهياجنة : 29 مركزا رئيسيا لغايات التطعيم بلقاح كورونا

cb281af5-1d6c-4949-a9fd-ff7103756825

توضيحات هامة حول الفئات التي ستاخذ لقاح كورونا في الاردن

620201883125797109930

وزير الصحة يُطمئن الأردنيين