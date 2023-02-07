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الثلاثاء، 07-02-2023 12:13 م

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات - صور

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات القوا القبض على 3 تجار للمخدرات خلال تعاملهم مع 3 قضايا في العاصمة ولواء البادية الوسطى وضبطُت بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الحشيش والحبوب المخدرة .اضافة اعلان


وفي القضية الاولى القي القبض على احد تجار المخدرات بعد مداهمة مكان وجوده شرق العاصمة وضبط بحوزته 50 كف حشيش و 10 الاف حبة مخدرة ، كما وضبط 35 كف حشيش و 3 الاف حبة مخدرة بحوزة تاجر آخر جرت مداهمته شرق العاصمة كذلك ، اما في البادية الوسطى فقد القي القبض على احد تجار المخدرات وبحوزته 49 كف حشيش و 8 الاف حبة مخدرة .

وفي لواء الرمثا وبعد جمع المعلومات عن عدد من الاشخاص المرتبطين بعمليات الاتجار وتهريب وترويج المخدرات فقد نفذت حملة امنية خاصة عليهم القي القبض خلالها على 12 شخصا من المشبوهين والمطلوبين والمروجين وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتفرقة.



 




 

 


 

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