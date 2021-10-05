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الثلاثاء، 05-10-2021 10:55 ص

ضبط 500 كغم أسماك غير صالحة للاستهلاك اصطيدت من سد الملك طلال

اسماك


الوكيل الإخباري - ضبط قسم البيئة والسياحة التابع لمديرية الأمن العام، الثلاثاء، في محافظة جرش، 500 كيلوغرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك اصطيدت من سد الملك طلال بهدف التجارة، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر، إن "الكمية التي ضبطت تم إتلافها بحضور لجنة السلامة العامة في محافظة جرش هي لصيادين بمنطقة السد، وتم ضبط الصيادين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".


وأضاف أن " قسم البيئة والسياحة في الأمن العام أتلف الأسماك بعد ضبطها مخزنة في مركبة"، موضحا أن حملات المراقبة والتفتيش التي تنفذها اللجنة يوميا تأتي للتأكد من الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

 

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