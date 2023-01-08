ضمان القروض تشارك في البرنامج التعريفي بصندوق تطوير ودعم الصناعة

الوكيل الاخباري - شاركت الشركة الأردنية لضمان القروض في الورشة التعريفية الرابعة الخاصة بالحديث عن برنامج ضمان ائتمان الصادرات، بوصفه احد أهم برامج صندوق تطوير ودعم الصناعة، المنبثق عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين في غرفة صناعة عمان اليوم الأحد للتعريف بالبرنامج.



وأوضحت مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية في الشركة الأردنية لضمان القروض فاطمة حمدان، أن الشركة هي إحدى الجهات المشاركة في أعمال صندوق تطوير ودعم الصناعة الأردني، وتتولى إدارة برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

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