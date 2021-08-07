طائرتان من سلاح الجو الملكي شاركتا في عمليات إخماد حريق بإربد

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني غرب إربد وبإسناد من مديريات دفاع مدني شرق إربد وجرش وعجلون ومرتبات الشرطة ودرك الشمال ومديريات الزراعة تعاملت مع حريقاً أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والقصيب بمنطقة سد وادي العرب .وقال الناطق الإعلامي أن طائرتين من سلاح الجو الملكي شاركتا في عمليات مكافحة الحريق، والعشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة، وعدد كبير من مرتباتها، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح.