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الخميس، 09-03-2023 03:38 م

طالب يتعرض لضرب وحشي من زملائه في المدرسة بعمان

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

تعرض طالب في احدى المدارس الحكومية في منطقة طبربور في العاصمة عمان للضرب الوحشي من 3 طلاب أثناء عودته من المدرسة.

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ووفق والدته لـ "الوكيل الإخباري" إن ابنها تعرض للضرب من قبل زملائه في المدرسة أثناء انتظاره "تكسي" ليعود إلى المنزل وخارج أسوار المدرسة.

 

وأضافت أن الاعتداء تسبب بدخوله المستشفى واجراء عملية جراحية حساسة وما زال يرقد على سرير الشفاء.

 

وبينت أن الأمر بدأ بالسب والتنمر عليه داخل أسوار المدرسة، نتيجة انه انتقل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

 

وأشارت أنها تقدمت بشكوى إلى الجهات الأمنية والتحقيق جار .

 

 




 

 


 

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