توقع ادخال منهاج جديد لطلاب الأردن من الصف السابع إلى التوجيهي العام القادم

الوكيل الإخباري - توقع البنك الدولي، البدء بتدريس منهاج جديد للمهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني الثانوي، في العام الدراسي 2024-2025.

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ووفق بيانات (مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف) الذي يموله البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فإن تطوير المنهاج الجديد للمهارات الرقمية، يجري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج.



ويهدف المنهاج الجديد إلى تحديد الثغرات الموجودة في مناهج المهارات الرقمية الموجودة في المدارس، تطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية، إضافة إلى تدريب المعلمين على المنهاج الجديد عبر تطوير أدلة لهم.



