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الإثنين، 12-07-2021 04:59 م

طبيبة حامل تروي لـ الوكيل تفاصيل تعرضها للاعتداء بمستشفى النديم بمأدبا

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - تعرضت طبيبة أخصائية نسائية مقيمة 'حامل' في مستشفى النديم الحكومي، أمس الأحد، في مأدبا للاعتداء بالضرب من قبل مراجعة.

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وقالت الطبيبة لـ الوكيل الإخباري إنه وأثناء معاينة المراجعة، طلبت من مرافقي المريضة أن يخرجوا خارج غرفة الفحص، إلا أن المراجعة لم يعجبها ذلك، وبدأت بالصراخ والتهديد، ثم غادرت المستشفى.

 

وأضافت الطبيبة أنه وبعد أن أكملت عملها، وذهبت لغرفة المنام الخاصة بها في المستشفى، تفاجأت بدخول المراجعة عليها، ليتم الاعتداء عليها بالضرب، ومحاولة الخنق، إلا أن المتواجدين أثنوها عن ذلك.

 

وأكد زوج الطبيبة لـ الوكيل الإخباري أن المعتدية خرجت من المستشفى دون تدخل الأمن المتواجد في المستشفى إطلاقا، والذي عددهم يبلغ 7، لافتاً إلى ان زوجته الحامل بشهرها الرابع أنه رفض الصورة الدماغية تبعا لأنها حامل، حيث تعرضت لنزيف خفيف أدخلت على إثره المستشفى وهي الان تحت المراقبة.

 

 




 

 


 

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