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السبت، 03-07-2021 06:14 م

أوقاف مأدبا تطرح عطاءات مشاريع

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الوكيل الاخباري - طرحت مديرية أوقاف محافظة مأدبا عطاءات بقيمة 160 ألف دينار لتنفيذ ثلاثة مشاريع في المحافظة.اضافة اعلان


مدير اوقاف مأدبا الدكتور عيسى البواريد، قال لـ(بترا)، اليوم السبت، إن طرح العطاءات جاء من مشاريع اللامركزية، لتركيب وحدات طاقة بديلة لـ13 مسجدا بقيمة 80 ألف دينار، وبناء مركز ثقافي إسلامي في منطقة مليح بلواء ذيبان بقيمة 60 ألف دينار، وصيانة مسجد مصعب بن عمير في مخيم مأدبا بقيمة 20 ألف دينار.

وأشار البواريد الى أن هناك 227 مسجدا في المحافظة، إضافة إلى مقامات عيون موسى، والصحابي أبو ذر الغفاري في ذيبان، والنبي يحيى في مكاور، مبينا أن هناك نقصا في عدد الأئمة والمؤذنين في المحافظة.

وقال إن مديرية الأوقاف تعاني من عدم تسجيل المساجد المبنية على أرض الدولة باسمها، مشيرا الى أن هناك 6 مساجد مبنية على أرض مملوكة للبلدية ومثلها على أرض الخزينة.

وأشار إلى ان المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم انطلقت في 13 مركزا و3 دور قرآن، حيث تستقبل الطلبة من سن عشر سنوات فما فوق، ثلاثة أيام اسبوعيا.

 




 

 


 

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