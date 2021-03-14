طبيبة في مستشفى السلط تكشف تفاصيل جديدة

الوكيل الإخباري - أكدت طبيبة مقيمة في مستشفى السلط الحكومي أنها كانت تشرف على 50 مريضا بكورونا ، منهم 25 حالة بحاجة الى العناية الحثيثة.



وقالت في تصريحات صحافية، الأحد" كانت تنقصنا معدات خاصة بأجهزة الأكسجين مثل "الماسكات" ، بالإضافة لحاجتنا لأدوية مهمة يجب ان تكون في أي قسم وليس قسم كورونا فقط".

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وزادت " أن مشكلة نقص الكوادر الطبية موجودة منذ افتتاح المستشفى وقبل افتتاح مستشفى كورونا .

وتابعت "طالبنا اكثر من مرة بمزيد من الأطباء ، ولكن تم رفض طلبنا (...) تفاجأنا بفتح قسم جديد لمصابي كورونا وإدخال 18 مريضا دون اعلامنا او اعلام قسم التخدير".

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