طبيبان مصابان بسلالة كورونا البريطانية بحالة حرجة في المملكة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة، أن طبيبين يتواجدان تحت أجهزة التنفس الاصطناعي ، في حالة حرجة نتيجة لإصابتهم بالسلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا.
وبين الطراونة الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن 8 أطباء يتواجدون في قسم العناية الحثيثة ، ويعانون من السلالة البريطانية الجديدة أيضا.
وحذّر الأطباء والأردنيين، من السلالة البريطانية الجديدة ، كونها الأسرع انتشارا ، مطالبا الأطباء العاملين في المستشفيات ، باتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية ، والعمل على تقليص ساعات التناوب، تحسبا من انتقال العدوى بينهم .
ولفت الطراونة أن عدد شهداء الواجب الذين راحوا ضحية كورونا ، منذ بدء الجائحة بلغ (34) طبيبا .
"الوضع الوبائي العام في المملكة غير مريح ، والموجة الحالية تختلف عن الموجات السابقة ، كونها الأسرع انتشارا وعلى الجميع توخي الحذر خاصة فيما يتعلّق بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي"، وفق الطراونة .
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