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الإثنين، 19-04-2021 05:09 م

طبيب أردني ضمن فريق دولي لمكافحة انتشار العدوى في طب الأسنان

وزارة الصحة 2)



الوكيل الاخباري - اختارت المنظمة الدولية لمنع انتشار العدوى في طب الأسنان ومقرها اميركا، أستاذ الاستعاضات السنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور زياد الدويري ضمن مجموعة خبراء في هيئة التحرير للدليل العلمي العالمي لضبط العدوى التابع للمنظمة.
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وقال الدويري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن هذا الدليل يصدر بشكل دوري ويعرض سيناريوهات تعليمية واقعية وتفاعلية حول كيفية ضبط انتشار العدوى في عيادات طب الأسنان والإجراءات اللازم اتخاذها لمنع النتائج السلبية لمختلف الممارسات السريرية خصوصا في هذه الفترة التي تشهد انتشار جائحة كورونا.

 




 

 


 

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