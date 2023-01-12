الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

تهنئة محمد العوران بتعيينه مساعدًا لمدير ضريبة الدخل

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

الخميس، 12-01-2023 04:19 م

طبيب أردني يوضح أعراض استنشاق غاز التدفئة ويقدم نصائح

1220225124642281858095


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 

اضافة اعلان

 

أكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمود الشبول خطورة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخدام المدافئ خلال الشتاء .

 

وقال الشبول في حديثه لـ " الوكيل الإخباري" أن اعراض الاستنشاق المباشر لثاني أكسيد الكربون تتمثل بالشعور بالدوخة والإغماء الفوري ، وقد يشعر الشخص بالصداع ونوع من الغثيان وصعوبة بالتنفس بحال استنشاقه بشكل غير مباشر وأكد الدكتور على ضرورة اسعاف المصاب لكي لا تتسبب هذه الأعراض بالوفاة  بحال قلت نسبة الأكسجين عن قرابة الـ 70 % دون التدخل الطبي الفوري    .

 

وشرح الدكتور حول الاسعاف الاولي لشخص استنشق غاز التدفئة  ، من خلال اخراجه الى مصدر هواء ليستنشق الأكسجين الى حين وصول الرعاية الطبية اللازمة .

وحول كيفية تشخيص استنشاق غاز ثاني اكسيد الكربون وخاصة " الغير مباشر "  لدى الأشخاص ، أوضح الدكتور ان التشخيص يعود للفحص الطبي ومعرفة الحالة التي تعرض لها المصاب وقد يتطلب اجراء فحص غازات الدم للتأكد من استنشاقه لهذا الغاز  . 

وفي الختام وجه الشبول نصائح للمواطنين حول طرق  التعامل مع المدافئ وسخانات المياه في الشتاء مؤكداً على ضرورة ترك مجرى هواء في غرفة الجلوس عند اشعال التدفئة ، وفتح جزء من شباك الحمام عند الاستحمام ، وعدم ترك المدافئ مشتعلة عند النوم . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023318269253210129

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

كورونا 6

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

120239151920607267048

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

1

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

120234202441110860205

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

r

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة