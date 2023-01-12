طبيب أردني يوضح أعراض استنشاق غاز التدفئة ويقدم نصائح

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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أكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمود الشبول خطورة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخدام المدافئ خلال الشتاء .

وقال الشبول في حديثه لـ " الوكيل الإخباري" أن اعراض الاستنشاق المباشر لثاني أكسيد الكربون تتمثل بالشعور بالدوخة والإغماء الفوري ، وقد يشعر الشخص بالصداع ونوع من الغثيان وصعوبة بالتنفس بحال استنشاقه بشكل غير مباشر وأكد الدكتور على ضرورة اسعاف المصاب لكي لا تتسبب هذه الأعراض بالوفاة بحال قلت نسبة الأكسجين عن قرابة الـ 70 % دون التدخل الطبي الفوري .

وشرح الدكتور حول الاسعاف الاولي لشخص استنشق غاز التدفئة ، من خلال اخراجه الى مصدر هواء ليستنشق الأكسجين الى حين وصول الرعاية الطبية اللازمة .



وحول كيفية تشخيص استنشاق غاز ثاني اكسيد الكربون وخاصة " الغير مباشر " لدى الأشخاص ، أوضح الدكتور ان التشخيص يعود للفحص الطبي ومعرفة الحالة التي تعرض لها المصاب وقد يتطلب اجراء فحص غازات الدم للتأكد من استنشاقه لهذا الغاز .



وفي الختام وجه الشبول نصائح للمواطنين حول طرق التعامل مع المدافئ وسخانات المياه في الشتاء مؤكداً على ضرورة ترك مجرى هواء في غرفة الجلوس عند اشعال التدفئة ، وفتح جزء من شباك الحمام عند الاستحمام ، وعدم ترك المدافئ مشتعلة عند النوم .