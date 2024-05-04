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السبت، 04-05-2024 12:56 م

888 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1286 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 888 طنا و 246 طن فواكه، و57 طنا من الورقيات، و69 طنا ما بين الفواكه والخضار، و26 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-25 قرشا، والبصل الناشف 15-35 قرشا، والثوم 175-225 قرشا، والبطاطا 40-55 قرشا، والبندورة 10-22 قرشا، والخيار 22-30 قرشا، والزهرة 15-35 قرشا، والبطيخ 20-30 قرشا، والشمام 15-35 قرشا.

 




 

 


 

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