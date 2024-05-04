بلدية مأدبا تكرم عمالا رياديين بمناسبة عيد العمال

الوكيل الاخباري- كرمت بلدية مأدبا الكبرى بالتعاون مع الشرطة المجتمعية عددا من العمال الرياديين والمتميزين بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي.

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وقال رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح إن البلدية تحرص على تكريم عمال الوطن، وأطلقت بهذه المناسبة لقب العامل الريادي في البلدية بعد إعداد شروط المرجعية بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأضاف إن بلدية مأدبا بعد فوزها بجائزة البلدية الأنظف على مستوى المملكة تحرص على الاستمرار بتميز البلدية والعمل على تحسين أوضاع عمال الوطن، لافتا إلى انه تم تثبيت 55 عامل وطن العام الماضي، وبقي 250 غير مثبتين، إضافة الى 100 آخرين لم يحصلوا على موافقة الوزير.



وأوضح الرواجيح أن العامل الريادي هو عامل منتج، مشيرا الى أن البلدية اتجهت لتنفيذ أعمال البلدية من الميادين العامة وأعمدة الإنارة والأرصفة والأشجار والنظافة والبيئة والأشغال من خلال عمال البلدية بإشراف مهندسي البلدية من أجل استغلال المورد البشري في البلدية.



وسلم الرواجيح في نهاية الحفل الجوائز على مستحقيها.